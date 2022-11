Il procuratore capo degli arbitri arrestato per traffico internazionale di droga si dimette dall’incarico

(Di sabato 12 novembre 2022) Tra i 42 arrestati della maxi operazione antidei finanzieri del Comando provinciale di Milano spunta fuori anche un nome noto: quello di Rosario d’Onofrio, ex ufficiale dell’esercito ed exdell’Aia (associazione italiana). A quest’ultima carica ha rinunciato oggi, 12 novembre, decidendo di presentare le sue dimissioni all’Associazione che – si sottolinea sempre in ambienti arbitrali – nella vicenda è parte lesa. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa lo scorso giovedì, 10 novembre. L’inchiesta ruota intorno al narcotrafficante Cesare Guido e alla rete che aveva base in Spagna e permetteva di importare tonnellate di hashish e marijuana. Le indagini condotte dalla Dda hanno invece richiesto ben due anni, dal 2019 al 2021. Le decine di arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) ...

'Sono sconcertato, ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del Comitato Nazionale su ...... ha sottolineato ildelladei minori, Emma Avezzu', che ha poi ribadito l'apprezzamento per il risultato investigativo a tutti i reparti di polizia che hanno contribuito alle ...Sono dichiarazioni di sgomento quelle del Presidente della Figc, Gabriele Gravina, anche perché in queste ore sta emergendo un quadro criminale inquietante intorno alla figura del Procuratore Capo ...Rosario D'Onofrio ha presentato le dimissioni da procuratore capo dell'Aia, Associazione Italiana Arbitri, dopo essere stato arrestato per droga.