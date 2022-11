Il primo amore nell’era del sexting e del cyberbullismo al centro di “Crush – La Storia di Stella”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 12 novembre 2022) ROMA – Ildele delè il tema aldella nuova serie “– Ladi”, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Kids, disponibile in anteprima su RaiPlay venerdì 11 novembre (con tutti i 10 episodi da 25 minuti ciascuno) e in onda da domenica 13 novembre tutti i giorni, alle ore 19.10, su Rai Gulp. La serie racconta ladi, una tredicenne alle prese con i turbamenti sentimentali della prima cotta, che deve crescere in un mondo governato dal web, vivendo sulla sua pelle i rischi e le potenzialità che la sua generazione sperimenta quotidianamentedella condivisione digitale, in cui anche un gioco ...