(Di sabato 12 novembre 2022) Le auto elettriche non sono la panacea a tutti i mali delle nostre città, benché si riscontri che il loro impatto ambientale sia – sul medio termine – molto minore di quello dei veicoli a combustione interna, nonostante la produzione delle batterie al loro interno comporti emissioni di CO2 considerevoli. Proprio per queste l’Unione Europea ha stabilito che dal 2035, le auto a combustione interna non potranno più essere vendute. Ciò detto, c’è chi continua a sostenere che i veicoli elettrici siano tanto inquinanti quanto quelli a combustione interna, se non di più. Per chi ha fretta: Unsu Facebook suggerisce che la produzione di una singolaTesla sia estremamente inquinante, tanto da renderla svantaggiosa in termini ambientali rispetto a un motore a scoppio. Sebbene sia vero che la produzione di queste grosse batterie emetta ...

Open

Le auto elettriche non sono la panacea a tutti i mali delle nostre città , benché si riscontri che il loro impatto ambientale sia -medio termine - molto minore di quello dei veicoli a combustione interna , nonostante la produzione delle batterie al loro interno comporti emissioni di CO2 considerevoli. Proprio per queste l'...Infatti, con i cattolici, i social - comunisti e la destra- fascista erede dichiarata dello ...ai social - comunisti L'anti - fascismo vitale è quello che parte da una posizione precisa... Il post sul consumo di un CAT994A per produrre una batteria di un'auto elettrica che disinforma Nella Kherson lasciata dall'esercito russo in ritirata al di là del Dnepr, ieri sono entrati i soldati ucraini, acclamati dalla folla in festa. «Nel centro di Kherson le truppe di resistenza hanno iss ...In posa Valentina Ferragni infiamma non poco il web con un look mozzafiato che mette in evidenza le sue forme da paura, è proprio uno schianto.