“Il periodo più brutto della mia vita” Il pianto di Letta sull' implosione del Pd

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la batosta elettorale chi ha votato il Partito Democratico si aspettava una reazione immediata, ma tutto è stato rinviato di sei mesi. La scelta del nuovo leader è slittata all'anno nuovo lasciando increduli gli elettori dem, con Enricoche sta provando ad accelerare il passo. Come riferisce La Stampa l'attuale segretario Pd si sente però sconsolato: “Quanto è difficile, stavolta. In alcuni momenti temo che il partito possa implodere e non tenere fino a marzo… È ilpiùmia”. E nei sondaggi, rispetto al risultato del 25 settembre, c'è stato un calo di tre punti percentuali, con il sorpasso del Movimento 5 Stelle: un crollo importante in un mese e mezzo e se si arriva a marzo così… “è quasi soffocato dal peso di una sconfitta alle ...