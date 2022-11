Il Panettone di Radio Deejay è firmato Ernst Knam

Lo chef Knam è un caro amico dellae ha accolto con grande entusiasmo la proposta di creare ildiDeejay. Proprio come ha svelato lui stesso: "Quando i miei amici di...is on the table cantava Il Complesso Misterioso nella canzone di Natale diDeejay del 1995 Christmas with the yours . Ora finalmente ildiDeejay è arrivato e porta la firma di Ernst Knam . Da oggi è disponibile sul Deejay Official Store l'esclusivodiDeejay .is on the table è stato creato ...Anche Radio Deejay lancia suo panettone, realizzato da Ernst Knam. In due versioni, Classico e Pera e Cioccolato è in vendita online ...La canzone di Natale è diventata ormai un appuntamento imprescindibile per gli ascoltatori di Radio Deejay che per questo, nell’anniversario dei suoi primi 40 anni, ha pensato di celebrare il momento ...