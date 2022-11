Il Pakistan sorprende l' Italia sul caso di Saman Abbas

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Svolta suldi. Ilha emesso un provvedimento di arresto a carico dei genitori della giovane scomparsa e con ogni probabilità uccisa a Novellara, comune in provincia di Reggio Emilia, nel maggio 2021: il suo corpo, nonostante gli innumerevoli sforzi delle forze dell'ordine e le grandi ricerche non è stato mai trovato. A rendere noto la scelta del paese asiatico è stata Maria Josè Falcicchia, direttrice della seconda divisione dell'Interpol, ospite del programma ‘Quarto Grado' su Rete4. “Dopo una valutazione molto lunga per uncomplicato anche per loro e senza precedenti”, ha spiegato la dirigente, le autorità locali “hanno deciso di fare propria la ‘red notice', ossia la richiesta di arresto internazionale già nel circuito Interpol, delegando le autorità di polizia del ...