Il Napoli ha vinto 13 gare nelle prime 15 di Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Con la sofferta vittoria di questo pomeriggio contro l’Udinese, ilottiene 11 successi di fila in una singola stagione diA per la prima volta nella sua storia. Una statistica interessante che si accompagna a quella legata all’Udinese, contro cui la formazione di Spalletti hatutte le ultime nove partite interne diA, segnando 3 reti a partita di media. Ma ilfa di più e, come riporta Opta, diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle15 partite di un campionato diA, dopo la Juventus 13 – Ildiventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle15 partite di un campionato diA, dopo la Juventus (che ...