Il Napoli ha fatto 13 | Spalletti batte anche l’Udinese 3-2

Hanno avuto un rendimento un po' altalenante, ma al di là delè successo a tutte le big. È ... a prescindere dalche faccia bene o meno bene. Vale per Hojlund come per tutti i giovani ...... "Nessuno si aspettava una partenza simile da parte della squadra di Spalletti, la capacità di coinvolgere tutto il gruppo hasì che questi risultati arrivassero". 14:21- Udinese: i ...NAPOLI – Il Napoli conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato ma soffre più del previsto contro l’Udinese che nel finale torna sotto e mette paura ai ...Napoli - Udinese highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I partenopei vincono con il brivido ...