Il monologo di Crozza su migranti e Mimmo Lucano | “Dovremmo accoglierli a braccia aperte | la vera emergenza sono gli italiani che scappano”

(Di sabato 12 novembre 2022) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioriflette su alcuni dati allarmanti che segnalano la fuga deglidal nostro Paese: “Negli ultimi anni se n’è andato un italiano su dieci. Gli stranieri in Italia5,2 milioni e gliall’estero5,8 milioni.più quelli cheandati di quelli chearrivati. E il governo non vuol far scendere gli stranieri dalle navi? Ma bisognava andar lì adcon le collane di fiori come in Polinesia. L’non è l’invasione è l’evasione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

