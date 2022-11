Il mistero dei grandi esperti del conflitto | che dicono sempre il contrario di quello che accadrà

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 novembre 2022) Da febbraio a oggi un gran numero di, quotidianamente ospitati da giornali e tv, ci ha spiegato,con inflessibile perentorietà, come sarebbero andate le cose a loro giudizio. Generali, filosofi, sociologi, politologi e geopolitologi delle più diverse provenienze ci hanno assicurato, nell’ordine, prima che i ripetuti allarmi lanciati dagli Stati Uniti sull’imminente invasione russa erano pura propaganda (perché Mosca non avrebbe mai attaccato l’Ucraina), poi che la Russia avrebbe conquistato l’intero Paese in poche settimane (e dunque la resistenza era un sacrificio del tutto inutile), infine che la controffensiva di Kyjiv non aveva alcuna possibilità di cambiare gli equilibri (perché i russi non avrebbero mai lasciato il terreno conquistato), e qualcuno addirittura che era già fallita, in particolare proprio nella regione di Kherson, ...