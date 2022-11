Il Lecce passa a Marassi | Sampdoria sempre più a fondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Lacrolla per l'ennesima volta in questo campionato, ilvince al Ferraris (2-0) grazie ad un super Colombo (gol e assist) e si allontana in modo significativo dai quartieri bassi della classifica. Quarto ko consecutivo in casa per i blucerchiati, la partita della svolta diventa un altro capitolo nero di questa stagione. La posta in palio è altissima, così il primo scorcio di partita è soprattutto l'occasione per capire dove affondare il colpo. Laè quella che mostra i muscoli per prima al 12? con Gabbiadini, imbeccato dal diciannovenne Montevago, che si gira e cerca in diagonale l'angolo più lontano: l'ex Falcone si inventa in tuffo la parata dell'anno e mette in corner. Poi ilincomincia a crescere cercando soprattutto soluzioni sulle corsie laterali come quella di ...