Il grande equivoco dell’antiatlantismo e l’Italia come potenza marittima

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 novembre 2022) Rompiamo subito l’incantesimo:non èdi terra,è talassocrazia in. Geografica ontologia, abbecedario obbligatorio per necessaria palingenesi geopolitica. Ripensiamo allora il primo assunto schmittiano, corretto se riflesso germanico: «La storia mondiale è la storia della lotta tra le potenze marittime e quelle terrestri». Noi siamo terzo incomodo, siamo terra nell’acqua. Ineluttabile, dunque dirimente: riprendersi il mare, nostro, per tornare terra. Di qui, stracciamo un: l’atlantismo è gabbia ma non prigione, non per forza, almeno. Catena senz’altro reale, di vassalli che si pensano tali impugnando la spada se indotti dal sovrano. Ma il sovrano non vede tutto, non controlla tutto, non è interessato a tutto. Gli Stati Uniti non possono, né vogliono, ...