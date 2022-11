Il generale italiano che schiaffeggia la Francia | “Riprendetevi la medaglia che mi avete dato”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 novembre 2022) “Ingiustificate e pretestuose” le prese di posizione del governo francese nei confronti dell’Italia. Tanto che ilAntonio Li Gobbi, ex comandante del Genio, già direttore delle Operazioni presso lo Stato Maggiore Internazionale della Nato a Bruxelles, decide di riconsegnare la decorazione concessa dal Ministero della Difesa Francese. Decorazione che risale al 1996 per la sua attività in Bosnia Erzegovina. Ilpluridecorato giudica “fuori luogo e spropositati” gli attacchi dellaall’Italia sulla questione migranti. Considerando per di più “la storia di colonialismo francese: le radici di un problema che sta in Africa settentrionale e di cui lanon può dirsi priva di colpe: molti di coloro che arrivano in Italia, ma che non mirano al nostro Paese, provengono da ex colonie francesi. Da ...