Adnkronos

Successo a New York (il 9 e 10 novembre scorso) per la tappa centrale del tour mondiale di Fondazione Arena per la promozione dell'edizione numero 100 delall'Arena di Verona che si svolgerà dal 16 giugno al 9 settembre 2023. Dopo l'incontro con gli operatori turistici e la stampa in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di ...... del Premio Speciale per il Lied al 1° Concorso di CantoVirtuale SOI Fiorenza Cedolins, oltre ad essere segnalata in numerosi altri concorsi. Partecipa al "Ravenna" 2015 nell'opera "... Il festival Lirico dei Teatri di Pietra approda a Palermo (Adnkronos) - Il prossimo 1 dicembre, alle 21, prenderà avvio l'edizione speciale per la Città Metropolitana di Palermo del Festival Lirico dei Teatri di Pietra "Il Risveglio" promosso dal Coro Lirico ...Il 9 e il 10 novembre Fondazione Arena è stata a New York per la tappa centrale di un lungo tour mondiale iniziato qualche settimana fa a Bucarest, e che proseguirà fino a maggio 2023, per la promozio ...