Il confronto tra Conte e un contestatore | “Che tradizioni avete voi?” “Bullizzati perché difendiamo gli ultimi | rispetti la nostra storia”

(Di sabato 12 novembre 2022) Applausi estazioni. Il presidente M5s Giuseppeha diviso la platea presente all’Auditorium parco della Musica di Roma, intervenendo come ospite alla presentazione del libro di Goffredo Bettini, “A sinistra. Da Capo” (edito da Paper first). L’ex premier stava spiegando il motivo della mancata alleanza tra M5s e Pd in vista delle prossime Regionali nel Lazio, rivendicando di non poter stringere accordi con il Terzo Polo (Iv-Azione): “Non possiamo perdere l’anima, non possiamo metterci con Renzi che propone referendum sul Reddito di cittadinanza, o con Calenda che chiede la militarizzazione per il rigassificatore. Non è la, non sono i nostri principi”. Ed è allora che è stato interrotto da un signore in sala: “Ma che...