Il cinema horror sa ancora spaventarci?

(Di sabato 12 novembre 2022) Se l’esiste è perché a noi piace essere terrorizzati. Non tutti ricerchiamo il sentimento del disgusto, ma quello della paura ci attrae per qualche bizzarra ragione. Bizzarra ma scientificamente motivabile: psicologicamente tendiamo a ricreare situazioni d’ansia relativamente controllabili che possano dimostrarci quanto siamo bravi a manipolarle. E ancor più forte della psiche c’è quella componente ormonale, tipica dell’essere umano, che ci fa sentire più emotivamente intuitivi e fisicamente potenti nelle condizioni di pericolo. Repulsione e attrazione sono le due reazioni possibili dinanzi ai “film di paura”, un dualismo che si riflette nelle stesse possibili risposte dello spettatore alle scene ributtanti dell’che tanto facilmente lo ha accattivato. La paura nel mondo di oggi Èpossibile fare paura oggi? L’era ...

... e questa sfortunata interpretazione del romanzodi fantascienza di Lovecraft è probabilmente l'unica che i fan rimpiangeranno per molto tempo L'ambizioso progetto ad alto budget, che aveva ...Qual è la trama di The menu Come tutti i fan delsanno, andare su un'isola misteriosa situata nel bel mezzo del nulla e di proprietà di un eccentrico maniaco è probabilmente una ...Il primo lungometraggio di Nico van den Brink è uno degli esempi più recenti tra quei film che cercano linfa vitale dalla tradizione folklorica del proprio paese, ma combina anche altri elementi che h ...Il famoso e controverso regista S Craig Zahler, autore del western horror Bone Tomahawk e del poliziesco Dragged ... addetti ai lavori rappresenti una delle voci più distintive del cinema statunitense ...