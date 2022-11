Globalist.it

IlMatteo, presidente della Cei , si esprime sul problema dei migranti in occasione di un evento sulla natalità, affermando che quello delle migrazioni "è un problema che va affrontato ...Il presidente della Cei,Matteo, ha scritto una lettera in proposito. Parole forti quelle del Presidente della Cei, quando parla di una rivoluzione nella mentalità delle persone per ... Il cardinale Zuppi: “Le migrazioni sono un problema da affrontare insieme in maniera costruttiva” ROMA (ITALPRESS) – “Il problema va affrontato insieme. L’Europa deve aiutare tutti i Paesi, tra cui l’Italia, che sono più esposti. Sono anni che lo diciamo, bisogna concentrarsi in maniera costruttiv ...L'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi parla delle ultime polemiche dopo la crisi diplomatica tra Francia e Italia: "Quando un bambino muore di freddo sto molto male" ...