Corriere della Sera

...con il triste anniversario del primo anno di guerra e il previsto dispiegamento completo... della sicurezza nazionale, deciso a non dare tregua al nemico e il generale Mark Milley,dello stato ......Putin ha detto che "l'operazione militare speciale in Ucraina può finire con il raggiungimento... Forse a Mosca contano sulle divisioni tra i consiglieri di Biden: c'è chi, come ildi stato ... Il capo dei militari Usa apre al negoziato con Putin Milano, nella curva degli ultrà dell’Inter: «Chi ci condanna ci fa solo venire la nausea». Le regole di tifo: «Se non salti, non canti e non insulti allora vattene via: qui non siamo mica a teatro» ...“La ritirata da Kherson non aprirà a negoziati”. E l’assenza del capo del Cremlino al vertice di Bali “dimostra la volontà di continuare ...