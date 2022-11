' Il 40% della popolazione si rivolge alla sanità privata' - Cronaca - lanazione it

RaiNews

La denuncia di Raffaele Trentini, responsabile dei pensionati Cisl 'Non si possono attendere mesi per le prestazioni ......uomo di 19 anni che indossava un giubbotto antiproiettile era stato arrestato in una scuola superiorechilometri a Sud di Montreal e accusato di presunte minacce. Gli studenti e il personale... Operaio di 40 anni muore travolto da un camion in un'azienda del Mantovano Non sono né statalista né nazionalista né razzista. Sono un liberale che vorrebbe costruire una nuova cultura sociale e politica. Detto ciò, devo ...In Regione si chiude la legislatura «pazza» Perché l’uovo oggi è meglio della gallina domani e per i danni maggiori ... Il governo di Mario Draghi a fine 2021 in finanziaria aveva messo a bilancio 40 ...