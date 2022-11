IBSA Next Gen Cup | Girone B | Zangheri sontuoso | la Dolomiti Energia Trentino supera la Tezenis Verona al debutto

(Di sabato 12 novembre 2022) Trascinata da un monumentale Lorenzo(26 punti), lainizia col piede giusto il proprio cammino inGen Cup 2023 battendo 68-52 lanel secondo match valevole per ilB. In avvio, dopo qualche minuto di studio senza canestri da una parte e dall’altra, Trento è la prima a scaldare la mano e con uno scatenatoscappa subito sul 10-0.prova a riavvicinarsi con le soluzioni di Ferrari (13 punti per lui alla fine) e Airhienbuwa (9 punti) che, assieme, riportano fino al -5 (7-12) la formazione scaligera prima che Morina (10 punti) non rimetta 10 lunghezze di distanza (9-19) alla prima sirena. È Greppi, parzialmente coadiuvato dal ...

Grazie all'accordo con la Lega Basket Serie A, nelle giornate del 12, 13 e 14 novembre sulla piattaforma "viola" Italbasket saranno trasmesse tre gare dell'Gen Cup 2023 , che alla ...Inizierà domani, sabato 12 Novembre 2022 a Pesaro, laGen Cup, il torneo riservato alle formazioni Under 19, che vedrà impegnate le 16 squadre partecipanti al campionato di Serie A1. Le 16 squadre partecipanti sono divise in 2 raggruppamenti di ...Debutto vincente alla IBSA Next Gen Cup 2023 per la Bertram Yachts Tortona, capace di imporsi nettamente per 92-51 sull’Happy Casa Brindisi nel secondo match di giornata valido per il Girone A.La Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro conquista la prima sfida del Gruppo A della IBSA Next Gen Cup 2022/23 contro il Banco di Sardegna Sassari. La Dinamo apre subito il fuoco dal perimetro da tre pu ...