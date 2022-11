I Tre Faggi e la Costa del Palio | un paradiso naturale immerso nel foliage

(Di sabato 12 novembre 2022) Fuipiano Valle Imagna. Lo spettacolo offerto dalla natura in autunno è probabilmente senza prezzo. Gli squarci di cielo visibili fra i rami, i toni caldi delle chiome pronte a spogliarsi e lo scricchiolio gradevole prodotto dalle foglie secche rende questa stagione una delle più amate dagli appassionati di montagna. Se si vuol vivere appieno lo “show” offerto dalè necessario risalire la Valle Imagna e posizionarsi all’ombra del Resegone dove si sviluppa l’anello che ripercorre l’interadeltoccando fra gli altri l’area dei Tree la Madonna dei Canti. L’anello, lungo tredici chilometri percorribili in circa tre ore di cammino e composto da 630 metri di dislivello positivo, ha rappresentato per secoli un’area di confine fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia tanto da diventare un ...

