Film Stasera in TV di Oggi Sabato 12 Novembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: IdiRiver, Guida romantica a posti perduti, Lo chiamavano Trinità, Minions, Il Processo di Norimberga, Red Dragon, La stangata, Lo squalo 4: la vendetta, Manhattan Gigolò, Gli indifferenti,...diRiver è il film che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4. Tra i protagonisti del film c'è Elizabeth Olsen, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua ...I segreti di Wind River film su Rai 4: trama storia vera, finale, cast e trailer. Trama film I segreti di Wind River ...Prima serata thriller su Rai 4 con "I segreti di Wind River". Ecco la trama del film che segna l'esordio alla regia di Taylor Sheridan.