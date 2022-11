I Pinguini annunciano il primo tour negli stadi

(Di sabato 12 novembre 2022) La band bergamasca. Il via il 7 luglio dal Parco San Giuliano Mestre. Sold out la data dell’11 luglio a San Siro. Tra le dieci tappe non c’è Bergamo.

... iTattici Nucleariil loro primo tour negli stadi. Sono centinaia di migliaia i biglietti venduti solo negli ultimi mesi per assistere al coinvolgente show di una band che da ...I concerti estivi saranno l'occasione di ascoltare i già assodati successi deiTattici Nucleari insieme alle canzoni del nuovo album "Fake News" , in uscita il 2 dicembre. ph: ufficio ...Dopo i soldout di San Siro e dell’Olimpico i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato ieri ... di una band che da oltre due anni colleziona numeri da record e che annuncia oggi un tour incredibile, ...La band bergamasca. Il via il 7 luglio dal Parco San Giuliano Mestre. Sold out la data dell’11 luglio a San Siro. Tra le dieci tappe non c’è Bergamo. Dopo il tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 ...