I fratelli Herndandez vicini al padre? “Finalmente la verità”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) La storia d’infanzia deiHernandez è nota al mondo intero: Theo e Lucas hanno raccontato diverse volte di essere stati abbandonati dal, che ha lasciato la famiglia 18 anni fa. Adesso potrebbero emergere delle nuovesu Jean-Francois Hernandez, ex calciatore edei due giocatori francesi. L’Equipe, infatti, ha avviato delle ricerche approfondite e avrebbe scoperto che ildeiHernandez si trova in Francia e non più in Thailandia e vorrebbe riavvicinarsi ai figli. L’ex calciatore spera che i figli lo contattino per poter spiegare loro cosa è realmente accaduto e perchè se n’è andato di casa: le persone accanto a lui, sostengono che non era sua intenzione abbandonare la famiglia, ma che in realtà sarebbe stata colpa della madre di Theo e Lucas. “La ...