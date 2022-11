Hogwarts Legacy | il nuovo video gameplay mostra i dettagli del castello

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilgiocoè protagonista di unfilmatoche permette di esplorare gli spazi del. Undelgiocopermette ai fan della saga di Harry Potter di compiere un tour del, potendo scoprire così moltidella ricostruzione compiuta per il progetto e del modo in cui i giocatori potranno interagire con gli spazi. Il filmato permette di spostarsi tra le sale, salire le scale, notare idegli spazi, tra giochi di luce e paesaggi spettacolari. Il progetto sarà disponobile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, e Xbox Series X ed è stato ...

