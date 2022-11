Hockey pista | Mondiali 2022 | Argentina-Italia 4-1 | i padroni superano gli azzurri al termine di una partita intensissima

(Di sabato 12 novembre 2022) L’maschile di Alessandro Bertolucci si ferma – aidi– al cospetto di un’straordinaria, trascinata dal pubblico di casa di San Juan dell’arena Aldo Cantoni. Ecco come sono andate le cose nella semifinale iridata: un match da “tutto o niente” che spedisce i sudamericani alla finalissima contro il Portogallo e manda glialla finale 3-4° posto contro la Francia (entrambe le partite si giocheranno domenica 13 novembre). LA CRONACA DIIn un’arena Aldo Cantoni colma all’inverosimile e “rovente” come un catino infuocato, idi casa dell’e l’di Alessandro Bertolucci si sfidano sin dalle prime battute ...

Finisce così, Italia - Spagna 1 - 5. 0.50 Tamiozzo ci prova da fuori, para Vicente.La ripresa è ben diversa. L'Italia paga dazio alla stanchezza ed alla volontà di giocare e difendere ad un ritmo altissimo. Florenza, dopo quasi nove minuti di gioco, risolve un batti e ribatti in ...I campioni hanno risposto presente alla partita benefica a favore della Lilt Quando una partita di hockey pista si gioca non per i tre punti ma per la solidarietà e la ricerca sui tumori maschili. Con ...Ferma la A2 e la serie B, stasera gioca l’under19 contro il Sarzana, e domani l’under15 a Follonica. Rinvio per l’under13 Castiglione della Pescaia. Ferma la serie A2 che aspetta il risultato di sabat ...