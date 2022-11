Highlights Italia-Spagna 84-88 | qualificazioni Mondiali 2023 basket VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilcon glidi84-88, match valido come terzo impegno della seconda fase di qualificazione aidi. Dopo la vittoria contro l’Ucraina e la Georgia, gli uomini di coach Pozzecco devono fermaresi contro gli iberici. Al Vitrifrigo Arena di Pesaro termina 84-88 per gli spagnoli, che staccano quindi gli azzurri nel gruppo L. Lunedì si chiuderà poi la seconda finestra di queste qualificazione, con l’che farà visita alla Georgia alle ore 16:00. CRONACA E TABELLINO CALENDARIOREGOLAMENTOSportFace.

Sky Sport

Qualificazione per nulla compromessa: lunedì in Georgia per il riscatto- SPAGNA 84 - 88... finalista in carica, ha vinto lo scontro diretto contro il Canada dopo aver battuto l'. La ... approfondimenti, news,, risultati e classifiche aggiornate. Qualificazioni mondiali, Italia-Spagna 84-88: gli highlights. Azzurri ko all'overtime Italia - Spagna 84-88 OT highlights: le azioni principali della sfida del Gruppo L di Qualificazioni FIBA WC 2023.Sconfitta di misura per l'Italia di Milena Bertolini nell'amichevole contro l'Austria. Al minuto 43' infatti, Julia Hickelsberger-Füller trova il gol del vantaggio. Risultato finale 0-1. Ecco gli high ...