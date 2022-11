Haas | Steiner | “Pole? Non è stata fortuna | è stato merito”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Gunther, team principal della, ha voluto commentare l’incredibile gioia dellaposition conquida Magnussen. “Questo risultato è un qualcosa che se lo sogni, hai paura di sognarlo. Tutta la squadra sta provando da sette anni a ottenere qualcosa del genere e le circostanze ci hanno permesso di farcela. Non è. Bisognava essere sulle gomme giuste al momento giusto, poi Kevin ha fatto il tempo. Non aveva nessuno davanti a sé ed è stato un giro perfetto. Le ultime gare non sono state positive per lui, nonostante qualche problema”. Infine è arrivata una dedica per il fondatore della squadra, Gene, che domani compirà 70 anni: “È un bel regalo di compleanno per Gene. Speriamo di poter fare tesoro di ...