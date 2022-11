Guendalina Tavassi mette al tappeto Antonella Fiordelisi | “Fai più bella figura a stare zitta!” | cosa è successo

(Di sabato 12 novembre 2022)ed il fratello Edoardo spesso e volentieri si punzecchiano a vicenda ma al tempo stesso si adorano. Al momento del bisogno l’una è presente nella vita dell’altro e viceversa. Adesso che il fratello è nella Casa del GF Vip in qualità di Vippone, tocca a lei prendere le sue difese.contro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ad ogni modo queste affermazioni non sono piaciute a, sorella minore di Edoardo, che è sbottata sui social network, asfaltando così la Fiordelisi: Il pubblico vuole......dei Famosi abbiamo visto come il rapporto con la sorellasia solidissimo e, nonostante numerosi alti e bassi, abbia una solida base di affetto, rispetto e fiducia. In Hondurasha ...Dopo la scorsa puntata, Antonella ha confidato ad Alberto e Le parole del ragazzo, l’ammissione del dolore provato, la solitudine vissuta dopo la fine del loro rapporto… Leggi ...Al Grande Fratello Vip la modella e influencer ha pesantemente criticato il videomaker romano scatenando l'ira della famosa parente ...