Grease | Henry Winkler si considera un “dannato sciocco” per aver rinunciato al film

Vanity Fair Italia

... Winkler la rifiutò! Nel 1978 gli era stato infatti proposto il ruolo di Danny Zuko in ''. ...Winkler passa produrre la serie tv 'MacGyver' per 7 anni, diresse Tom Hanks nel film 'Turner and ...Curiosità sul film con John Travolta e Olivia Newton - John Ecco alcune curiosità del celebre musical - film: Il protagonista di '' avrebbe dovuto essereWinkler, il celebre Fonzie in ... Harry Styles e il commovente tributo a Olivia Newton John durante il concerto Henry Winkler sat down with CNN’s Chris Wallace and revealed he’s a “damn fool” for passing on the iconic lead role of Danny Zuko in “Grease.” After a decade of playing the legendary character of ...I’m not getting any offers.” Winkler did get an offer, however: the co-lead role alongside Olivia Newton-John in Grease. Which he turned down. “Are you a damn fool” Wallace asked him. Harsh but fair, ...