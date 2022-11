Gravina | «Arresto D’Onofrio? Prenderemo le decisioni necessarie»

(Di sabato 12 novembre 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato dell’del Procuratore: le dichiarazioni Gabriele, al Corriere della Sera, ha così parlato dell‘del procuratoreper traffico di droga. LE PAROLE – «Sono sconcertato. Ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del Procuratore, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del comitato nazionale su proposta del presidente dell’Aia. Una cosa è certa, la federazione assumerà tutte lea tutela della reputazione del mondo del calcio e della stessa classe arbitrale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

