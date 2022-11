Grande Fratello VIP 7 | quattro concorrenti positivi al COVID | i provvedimenti della produzione

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 12 novembre 2022) Il-19 è arrivato anche nella casa delVIP 7. Tutto è iniziato quando Patrizia Rossetti ha accusato dei malori ed ha lasciato la casa per farsi visitare dallo staff medico. Alla fine il televoto è stato annullato e sono stati dichiaratialtri 3: Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. Quest’ultimo avrebbe trasmesso il coronavirus ai suoi compagni di avventura in quanto ultimo arrivato nella casa del GF VIP 7. Una disattenzione molto gravedel reality Mediaset, che doveva accertarsi meglionegatività dei VIP pronti a entrare in gioco.VIP 7: il comunicato stampa dei casi-19 “A seguito di controlli medici, ...