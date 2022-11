Governo | Serracchiani | ' intervenga su Elettrolux | si eviti perdita posti lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "I Ministri dello Sviluppo Economico e delintraprendano subito azioni per scongiurare un'ingentedidinegli stabilimenti italiani di Electrolux, in particolare Porcia e Susegana. Promuovano, a partire dalla prossima Legge di Bilancio e in altri strumenti legislativi, norme specifiche per sostenere il settore dell'elettrodomestico in forte crisi e l'indotto a esso correlato”. Lo chiede la capogruppo Pd alla Camera Debora, in un'interrogazione ai ministri dello Sviluppo economico Adolfo Urso e dele delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, sottoscritta dai colleghi Mauro Laus, capogruppo in commissione, e Rachele Scarpa, membro della commissione Politiche europee. “I Ministri ...