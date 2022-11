(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – I primi passi del, lo stile Meloni, la crisi con la Francia sui migranti. Sono questi i temi principali che Marco Follini tratta nel suo settimanale ‘di’ per Adnkronos che sarà pubblicato alle 10.00 di domani, 13 novembre, in agenzia e sul sito. Follini, riconoscendo la cifra del presidente del Consiglio nell’assertività e nel tratto identitario della leader che dalla militanza ha scalato i vertici della politica, mette a fuoco le complessità del passaggio alla responsabilità didopo la corsa della campagna elettorale, con i suoi toni e i suoi riti caratteristici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

... mette a fuoco le complessità del passaggio alla responsabilità didopo la corsa della campagna elettorale, con i suoi toni e i suoi riti caratteristici....cura dell'Associazione Culturale "Music Ensemble" con coro finale in Piazza San Francesco... Info visite guidate Cantiere Buon: ticket@comune.siena.it Tel. 0577 292615 - 14 Info mostre ... Governo, domenica 'Il punto di vista di Follini' (Adnkronos) – I primi passi del governo, lo stile Meloni, la crisi con la Francia sui migranti. Sono questi i temi principali che Marco Follini tratta nel suo settimanale ‘Punto di vista’ per Adnkrono ...Domenica 13 novembre, dalle ore 10.30, si terrà presso la Spiaggia del Marangone a Santa Marinella, la seconda edizione dell’iniziativa “Lo Sport incontra l’Ambiente”, organizzato dal Settore Sub del ...