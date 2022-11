OA Sport

Dopo le iniziali difficoltà rientrano in top 10 anche il belga Thomased il norvegese Viktor Hovland.Quinta piazza per lo statunitense Brian Gay a - 15, seguito dal suo connazionale Greyson Sigg e dal belga Thomasa - 14. Scende fino ai margini della top10 il leader al termine del secondo giro;... Golf: Detry e Rasmus Højgaard davanti al Nedbank Challenge 2022. Edoardo Molinari 17°, Migliozzi spreca l'occasione Belgian Thomas Detry and Dane Rasmus Hojgaard share the lead on 207 after the third round of the Nedbank Golf Challenge at the South African resort of Sun City on Saturday. Detry and Hojgaard are a ...Two of Europe’s potential big players at the Ryder Cup in Thomas Detry and Rasmus Hojgaard moved to the top of the leaderboard at the Nedbank Golf Challenge.