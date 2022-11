“Giù le tasse | ma” La promessa del governo ai lavoratori | cosa c' è da aspettarsi

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Tagliare il cuneo fiscale. Confindustria torna a chiederlo a gran voce dal Forum delle Pmi a Modigliano Veneto, perché se nel decreto aiuti varato dalci sono "provvedimenti positivi" quello che sta mancando, rincara Carlo Bonomi, è "un intervento strutturale sui temi del lavoro". Viale dell'Astronomia lo sta dicendo da più di un anno, giù lesul lavoro per mettere più soldi in tasca ai cittadini. "Lo faremo perché solo alzando i salari sarà possibile incentivare il lavoro nel nostro Paese - assicura il ministro Adolfo Urso, al suo debutto pubblico - ma sarà gradualmente nel tempo". La rotta è tracciata e le cifre sono quelle indicate dagli imprenditori: "Sicuramente sarà quella del taglio al cuneo con 2/3 a favore deie un terzo ai datori di lavoro". Una risposta che soddisfa la platea, ma non del tutto. ...