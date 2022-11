Gianmarco Pozzecco | sorriso amaro per il coach dell’Italia

(Di sabato 12 novembre 2022) L’Italia digioca alla pari contro la Spagna, campione d’Europa, di Sergio Scariolo. La grande prestazione degli azzurri non è però bastata per compiere il miracolo: gli iberici battono gli italiani all’overtime per 84-88. Una cocente delusione per ilnostrano che, nonostante la sconfitta di misura, rende omaggio alla prestazione dei suoi ragazzi abbozzando un. Le parole dial termine della sfida persa dalla sua Italia contro la Spagna di Scariolo (Credit foto – Youtube)Ecco cosa ha detto ildella Nazionale italiana di pallacanestro al termine dell’incontro perso contro il collega e connazionale Sergio Scariolo: “I miei ragazzi sono stati straordinari, anche quelli che all’Europeo ...

E il cte la sua volenterosa banda, una volta smaltito il rimpianto per non aver collezionato a Pesaro lo scalpo della Spagna (assente dalla collezione azzurra dagli Europei del ...... Malagò, Rossi e Tamberi), l'Italbasket targataPozzetto cede ai Campioni d'Europa e del ... All.:. Spagna: Diaz 8, Brizuela 5, Parra 12, Salvo 8, Saiz 9; Fernandez 28, Yusta 9, ...NAZIONALE - Il ct Gianmarco Pozzecco si lascia andare alle emozioni dopo Italia-Spagna, con gli azzurri battuti 88-84 in overtime a Pesaro. "Abbiamo detto in qu ...Alla Vitrifrigo Arena sfida ai supplementari: tanti i vip presenti Pesaro, capitale del basket. L’Italbasket non riesce a superare i campioni d’Europa e del mondo della Spagna e cade 84-88, dopo un te ...