Giacomo Gianniotti | chi è la moglie Nichole Gustafson | età | carriera | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022), attore italiano diventato un volto assai noto del piccolo schermo nella sua interpretazione del dottor De Luca in Grey’s Anatomy è sposato con la bellissima, dal 2019. View this post onA post shared by Fillm & Serie TV (@filmandserietv) Chi è ladiNon si conosce la data di nascita delladi, si presume che abbia la stessa età del marito più o meno. Si sa che ha vissuto a Los Angeles con i suoi genitori dove ha manifestato grande interesse per quello che è diventato poi il suo lavoro: la truccatrice. Attualmente è impegnata anche nel mondo dello styling. View this post on ...