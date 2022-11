Gf Vip 7 | Luca Salatino ancora in lacrime | “Ecco cosa vorrei facesse Soraia Ceruti”

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 novembre 2022)un momento di sconforto per. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un nuovo crollo emotivo dopo l’incontro conavvenuto nella Casa del Gf Vip lo scorso giovedì. Durante uno sfogo con Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, che hanno provato a fargli vedere il lato positivo di questa avventura, il Vippone inha manifestato la voglia di andarsene: Io?tornare indietro… abbracciarla e andarmene perché è quello che dentro di me voglio veramente. L’ho fatto per lei in parte per lei ma manco lei lo vorrebbe io lo so. Qua dentro so io come si sta. Io devo ascoltare dentro me stesso. Il televisore, la luna, è tutto bello ma sono sessanta giorni quante volte mi ha visto così? Dimmi la verità. Io questo stato mio non lo posso ...