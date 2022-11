“GF Vip 7” | bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli | fan senza parole

Leggi su tvzap

(Di sabato 12 novembre 2022) News tv. “GF Vip 7”,tra. La nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Dopo l’ingresso dei nuovi Vipponi nella casa gli equilibri che si erano creati sono venuti meno e delle nuove dinamiche stanno intrattenendo il pubblico da casa. Anche l’amore sembra procedere a gonfie vele all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore c’è stato unnella notte tra i due noti concorrenti. Le loro immagini sul letto della loro camera hanno preso a girare immediatamente sul web sollevando commenti a non finire.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Pamela Prati contro Alfonso Signorini: “Voglio andare a casa” “GF Vip 7”,trae ...