Gerry Scotti Furioso Con Mediaset! Ecco Perché!

Leggi su gossipnews.tv

(Di sabato 12 novembre 2022) In vista dei Mondiali di calcio del Qatar e per tutta la durata della competizione, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di Caduta Libera. Una decisione che non é piaciuta affatto a, che non ha perso tempo per lanciare una frecciatina proprio all’azienda di Cologno.i dettagli sulla vicenda! Caduta Libera in onda con le repliche a causa dei mondiali di calcio L’inizio dei mondiali di calcio in Qatar previsto per il prossimo 20 novembre, porterà ad uno stravolgimento nella programmazione delle reti Rai e Mediaset. I mondiali dureranno sino al 18 dicembre. Per un mese dunque, la Tv di Stato seguirà l’evento in diretta.perché inevitabilmente, molti programmi dovranno subire un ridimensionamento. Ma non solo quelli di casa Rai. Anche Mediaset sta correndo ai ripari, visto che non vuole ...