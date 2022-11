Georgia-Italia basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | quando si gioca | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Spagna (all’overtime per 84-88), gli azzurri torneranno in campo lunedì sera alle ore 19:00 per disputare un’altra partita valida per leai. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, attualmente secondi nel girone L con cinque successi e due sconfitte, sfideranno laa Tbilisi per cercare il riscatto immediato. Tornare a casa con un successo dallasarebbe fondamentale per non complicare la situazione nel girone. Non sarà però facile battere la squadra di Ilias Zouros, che dopo la vittoria di ieri in Islanda (per 85-88) cercherà in ogni modo di agganciare l’a quota cinque successi. La partita trasi potrà vedere in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport e ...