La Gazzetta dello Sport

Per Gian Pierosaranno 500 panchine in Serie A, per Simone250. Il destino ha voluto che i due traguardi siano tagliati proprio uno accanto all'altro, per entrambi. Non perderti le Newsletter di ...Un big match per chiudere la prima intensa parte di stagione di Serie A, ci si rivedrà poi dopo il Mondiale in Qatar. L'Inter di Simonefa visita all'Atalanta di Gian Piero, in uno scontro diretto tra due squadre appaiate in classifica: 27 dopo 14 giornate, con un punto di ritardo dal quarto posto occupato dalla ... Gasperini-Inzaghi, amici mai: liti, goleade, rossi, il duello infinito I due allenatori sono al 15° incrocio tra campionato e Coppa Italia, entrambi pronti a tagliare un traguardo importante al Gewiss Stadium: i precedenti non lasciano mai spazio alla noia. E quella fina ...Atalanta-Inter si avvicina. Domani alle 12:30 ci sarà il big match tra i due club nerazzurri. La squadra di Gasperini sfiderà la potenza di ...