Fringe benefits | a chi vanno i 3000 euro di bonus esentasse del governo Meloni

(Di sabato 12 novembre 2022) Isono quei contributi assegnati ai dipendenti ed erogati in forme diverse dal denaro che però vengono segnalati nelle buste paga. Ilha deciso nel Dl Aiuti Quater di aumentare da 600 ala sogliadi questo tipo diche le imprese usano di solito per aiutare i dipendenti a pagare le bollette dell’elettricità e del gas. Il valore quindi non entrerà a far parte del reddito imponibile. Ma la Ragioneria dello Stato ha spiegato nella relazione al primo decreto di Draghi che sulla carta ne beneficerà meno di un lavoratore su cinque. Ovvero 3 milioni di dipendenti sui 18 totali. Tra cui 1,5 milioni di metalmeccanici che li hanno inseriti nel contratto nazionale. Del nuovo tetto a 3 mila ...

sono quei contributi assegnati ai dipendenti ed erogati in forme diverse dal denaro che però vengono segnalati nelle buste paga . Il governo Meloni ha deciso nel Dl Aiuti Quater di ...Bollette rateizzate, credito d'imposta, bonus sociale per le famiglie meno abbienti epiù alti ai dipendenti per pagare le utenze di acqua, luce e gas. Sono tutti gli aiuti previsti dal governo Meloni nell'ultimo decreto Aiuti quater , approvato ieri dal Consiglio dei ...Genova – Nuova «tredicesima completamente detassata», come l’ha definita il presidente del Consiglio Meloni, il fringe benefit da 3.000 euro «dovrà essere misurata con la disponibilità delle aziende» ...Sui redditi superiori a 100mila euro e le ricchezze oltre un milione, per finanziare interventi che creino nuova occupazione ...