Francia | Benzema assicura | «Infortunio? Solo piccoli problemi»

(Di sabato 12 novembre 2022) Karimlain vista dell’inizio del Mondiale in Qatar: le dichiarazioni dell’attaccante del Real Karimha parlato ad Amazon Prime in vista di Qatar 2022. LE PAROLE – «Il Mondiale sarebbe uno dei migliori regali di compleanno possibili, ogni gara sarà come una finale. Abbiamo un buon gruppo.? Nulla di grave,qualche piccolo problema. Ho ancora tempo da qui al 22, sarà preparato fisicamente e mentalmente per il Qatar». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...Transfermarkt): I CONVOCATI DI DESCHAMPS LE SCELTE DI DESCHAMPS Sono i campioni del mondo in carica e hanno una rosa stratosferica che può contare in attacco il Pallone d'Oro, Karim, ...... Asiri (Al - Ahli), Radif (Al - Taawoun) Probabile modulo di gioco: 4 - 3 - 3 GIRONE D: i ... Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia) Attaccanti:(Real Madrid),... Arrigo Sacchi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando dei Mondiali di Qatar 2022: "La Francia Favorita di diritto. Anche se ripetersi è sempre difficile. Pe ...