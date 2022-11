Francesco Bocci | ginecologo morto nell' incidente | il cordoglio - Cronaca - lanazione it

L'uomo, originario del senese, lavorava da molti anni all'ospedale di Asti. Era in moto in Piemonte quando c'è stato lo scontro con ..., ginecologo originario di Colle di Val d'Elsa ma da molti anni a lavoro ad Asti, ha perso la vita nella serata di giovedì scorso in un tragico incidente tra la sua moto ed un pick up. ...L'uomo, originario del senese, lavorava da molti anni all'ospedale di Asti. Era in moto in Piemonte quando c'è stato lo scontro con un'auto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...