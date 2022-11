Forza Italia | il partito azienda | i suoi super finanziatori? Berlusconi | Fininvest | e i 5 eredi di Silvio…

(Di sabato 12 novembre 2022) Cosa sarebbesenza? O meglio, senza i? Il, negli ultimi anni, avrebbe infatti potuto godere di generose donazioni da parte della famiglia del Cavaliere, e dalle sue aziende. Un vero colpo di fortuna, considerata la penuria post abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Lo rivela l’Adkronos, spiegando che nell’elenco dei contributi percepiti dal movimento azzurro spiccano le generose donazioni dellaSpa. Come i 50mila euro versati lo scorso agosto e lo scorso giugno, a cui si aggiungono altri 100mila lo scorso febbraio. Il Biscione avrebbe staccato in favore di Fi, dal 2019 ad oggi, assegni per un totale di 400mila euro. Ma a sostenere il movimento azzurro sono accorsi anche glidel suo fondatore. I ...

