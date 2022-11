Formazioni ufficiali Manchester City-Brentford | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valido per la sedicesima giornata di. La squadra di Pep Guardiola non può concedersi passi falsi nell’ultimo turno prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Bisogna restare in scia al sorprendente Arsenal di questo inizio di stagione. Il bottino fin qui ottenuto davanti al pubblico di casa lascia certamente ottimisti, considerate le sette vittorie in altrettante partite. Tante assenze per gli ospiti, a secco di vittorie da quattro giornate. Il fischio d’inizio all’Etihad Stadium è fissato per le ore 13:30. Ledi...