Fontana | “Lombardia non è più il motore dell’Italia? Moratti eviti offese”

(Di sabato 12 novembre 2022) MILANO – “Credo che dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi. A me sembra che lasia ancora più di prima ile il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri. Non bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell’occupazione, i numeri dell’attrattività. Basta vedere i progetti e le iniziative”. E’ quanto ha detto il presidente della RegioneAttilioa margine dell’inaugurazione del nuovo Data Center e fibra ottica di Irideos a Milano, commentando le dichiarazioni dell’ex vice governatrice Letizia, secondo la quale laoggi non è più ildel Paese. L'articolo L'Opinionista.

Si è fatto avanti Pierfrancesco Maran, esponente riformista, per alzare la bandiera dell'orgoglio Pd e ipotizzare una sua corsa solitaria contro Moratti e. Tutto chiaro Nient'affatto. Il ...Se Moratti 'recupererà voti a destra - ha concluso Maran - la distanza tra me ediminuirà e si potrà fare la grande impresa in. La mia proposta dice: 'proviamoci, crediamoci'. ...Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Ancora qualche giorno e avremo una schiera di esperti in 'lombardologia'. Si è fatto avanti Pierfrancesco Maran, esponente riformista, per alzare la bandiera ...MILANO - "Credo che dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi. A me sembra che la Lombardia sia ancora più di prima ...