Fiorentina | per Jovic l’ultimo esame prima del Qatar

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 novembre 2022) Lavola a San Siro per l’ultima partita del 2022 e lo fa contro il Milan, Italiano punta sudelLavola a San Siro per l’ultima partita del 2022 e lo fa contro il Milan, Italiano punta sudel. In gol da subentrato nell’ultima sfida contro la Salernitana, ora per il serbo è arrivato il momento di dare continuità e di farlo contro una big dopo l’Inter. Una retedi volare inpotrebbe essere un’ulteriore iniezione di fiducia per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.